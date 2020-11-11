  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de kamyonette 61 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de kamyonette 61 yabancı uyruklu yakalandı

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:44:08 -
Kocaeli'de kamyonette 61 yabancı uyruklu yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 61 Pakistan uyruklu saklandıkları kamyonette yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde park halindeki kamyonette yabancı uyrukluların bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 61 Pakistan uyruklu bulunduğunu belirledi.

Kamyonet sürücüsü S.U. gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi, kamyonete el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası
Dünya

Trump'tan dünyayı sarsan koronavirüs iddiası

Seçimleri kaybeden ABD Başkanı Donald Trump dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Trump, koronavirüsü..
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay
Dünya

'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı tebrik ettiği mesajın arka planında "Trump" ve "ikinci dönem" ifad..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay