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Aktüel Kocaeli'de kağıt yüklü tır park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de kağıt yüklü tır park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

Kazada tırdaki kağıt ruloları yoldan geçen hafif ticari aracın üzerine düştü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:31:47 -
Kocaeli'de kağıt yüklü tır park halindeki tıra çarptı: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kağıt yüklü tırın emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda İstanbul yönüne giden Uğur Ş. yönetimindeki 34 FD 1719 plakalı kağıt rulo yüklü tır, emniyet şeridinde park halindeki Fatih Ö'nün kullandığı 49 AE 812 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Uğur Ş, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle dorseden fırlayan kağıt ruloların üzerine düştüğü hafif ticari araçta hasar oluştu.

Bölgede trafik akışı tek şeritten sağlanırken ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

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