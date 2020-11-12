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Aktüel Kocaeli'de jandarma deprem tatbikatı yaptı
Aktüel

Kocaeli'de jandarma deprem tatbikatı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:32:08 -
Kocaeli'de jandarma deprem tatbikatı yaptı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kocaeli'de, ana çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını test etmek amacıyla olası afet durumuna karşı "masabaşı deprem" tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Tahliye ve Yerleştirme Planlama Çalışma Grubu tatbikatına, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, AFAD ekipleri, belediyelerin ve kamu kurumlarının ilgilileri katıldı.

Tatbikatta bir araya gelen yöneticiler, olası afet durumunda hazırlık, planlama, müdahale ve koordinasyon çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirledi, afete müdahale ve afet sonrası çalışmaların önemi, il düzeyinde neler yapılması gerektiğini değerlendirdi.

İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bölgeye giderek başarılı çalışmalara imza atan Kocaeli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.

Program kapsamında olası bir depremde görevlendirilecek jandarma personeline, AFAD' ait 16,5 metrekarelik çadırların kurulum eğitimi verildi.

İzmir depreminde jandarma personelince 7 dakikada kurulan çadırların, özel eğitimli jandarma personel tarafından 5 dakikanın altından kurulumu sağlandı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, başarılarından dolayı jandarma ekiplerini kutladı.

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