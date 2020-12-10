  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de işlek caddelerde yaya trafiğine sınırlama kararı
Aktüel

Kocaeli'de işlek caddelerde yaya trafiğine sınırlama kararı

İzmit ilçesinde yaya trafiğinin yoğun olduğu Fethiye ve İstiklal caddelerinde aynı anda en fazla 1500 kişi bulunabilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:58:53 -
Kocaeli'de işlek caddelerde yaya trafiğine sınırlama kararı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birbiriyle kesişen ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 2 caddede aynı anda bulunabilecek kişi sayısının 1500'le sınırlandırılmasına karar verildi.

İzmit Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, günün bazı saatlerinde en fazla kalabalığın olduğu meydan ve caddelerdeki sosyal mesafeyi sağlamaya yönelik değerlendirmede bulunuldu.

Değerlendirme sonucu Fethiye ve İstiklal caddelerinde yaya girişine sınırlama getirildi.

Buna göre, Fethiye Caddesi'nde iş yerleri/işletmelerde çalışanlar hariç aynı anda en fazla 720 kişinin bulunması, İstiklal Caddesi'nin kapı numarası 37'den kapı numarası 107'ye kadar olan bölümünde iş yerleri/işletmelerde çalışanlar hariç aynı anda en fazla 780 kişinin bulunması, Fethiye ve İstiklal caddelerinin birbirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilerek söz konusu yerde iş yerleri/işletmelerde çalışanlar hariç aynı anda en fazla 1500 kişinin bulunması kararlaştırıldı."

Fethiye ve İstiklal caddelerinde belirlenen bölümünde yollar ve kaldırımlarda yaya olarak gezen kişi sayısı, girişler ve çıkışlar takip edilmek suretiyle hazırlanan yazılım programı kullanılarak belirlenen seviyede tutulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ateşkes ihlalinde bulundular! İki ülke arasında çatışma
Dünya

Ateşkes ihlalinde bulundular! İki ülke arasında çatışma

Pakistan ve Hindistan arasında Keşmir Kontrol Hattı'nda yaşanan çatışmada 2 Hint ve 2 Pakistan askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yap..
Halk TV’de ihanet dolu sözler! Ayşenur Arslan'ın açıklamalarını işitenler ABD televizyonu sandı
Gündem

Halk TV’de ihanet dolu sözler! Ayşenur Arslan'ın açıklamalarını işitenler ABD televizyonu sandı

Türkiye'nin hava savunmadaki açığını kapatmak amacıyla Rusya'dan S-400 sistemleri satın alması ABD ve Batılı ülkelerin yanı sıra içimizdeki ..
Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!
Gündem

Ercüment Ovalı aylar sonra ortaya çıktı!

Koronavirüse karşı yaptığı aşı çalışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından uzun süre sonra açıklamalarda ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay