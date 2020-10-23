Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Hüseyin Sağlam idaresindeki 34 HA 0199 plakalı hafif ticari araç, D-605 kara yolu İzmit-Kandıra Yolu Caddesi'nde, Adem Erol Derin yönetimindeki 54 D 3871 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Derin ile yanındaki Sema Turgut yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile Kocaeli Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.