Kocaeli’de frensiz araç ev duvarına çarptı!
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde freni çekilmeden park edilen bir otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.
Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi 227. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni çekilmeden park edilen otomobil, kaymaya başladı. Bir süre ilerleyen otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak devirdi.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Evin bahçesinde ve araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobilin kayması ve duvara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.