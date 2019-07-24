Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamı yitirdi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:52
Çalca Mahallesi'nde tarladan dönen Ramazan Karaduman'ın (62) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin önüne devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altından güçlükle çıkartılan Karaduman'ın, hayatını kaybettiği tespit edildi.
İncelemenin ardından Karaduman'ın cenazesi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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