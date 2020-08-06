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Aktüel

Kocaeli'de devrilen tır viyadükte asılı kaldı

Tırın yola düşme riski nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde trafik akışı durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:22:07 -
Kocaeli'de devrilen tır viyadükte asılı kaldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde devrilerek viyadükte asılı kalan tır, Anadolu Otoyolu'nda trafiğin aksamasına neden oldu.

Metin K. idaresindeki 22 FM 755 plakalı tır, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki viyadükte kontrolden çıkarak devrilip korkuluklarda asılı kaldı. Tır şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun üzerinde bulunan viyadükte bir bölümü asılı kalan tırın kurtarılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.

Tırın viyadükten Anadolu Otoyolu'na düşme riski nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Çayırova-Şekerpınar mevkisinde çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

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