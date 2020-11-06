  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 08:17:30 -
Kocaeli'de devrilen sebze yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden Selim Ertufan idaresindeki 34 ZV 4346 sebze yüklü kamyonet, Tatlıkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Ertufan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, devrilen aracın ve yere saçılan sebzelerin kaldırılmasının ardından normale döndü.







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı
Gündem

Başkan Erdoğan 1939'u hatırlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından hükümeti hedef alan CHP kanadına çok sert tepki gösterdi.
ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı
Dünya

ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine ilişkin sayım işlemiyle ilgili tartışmalar devam ederken, sosyal medyanın gündemine bo..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay