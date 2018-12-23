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Kocaeli'de denize palm yağı aktı

Kocaeli'de bulunan bir limanda Singapur bandıralı yük gemisinden sızan Palm yağı, denizin yüzeyini kapladı.

23 Aralık 2018 Pazar 19:05
Kocaeli'de denize palm yağı aktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir limanda gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Denizde donarak kıyaya vuran palm yağı için temizlik çalışması yapılırken, kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesildi.

Körfez'deki bir limanda bugün gemiden palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı oldu. Bir miktar palm yağı denize aktı. Denizde donan palm yağı kütleler halinde kıyıya vurdu. Limanın bulunduğu sahilin bir kısmında kirliliğe neden olan palm yağını görenler, yetkililere haber verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli, beyaz kütleler halinde kıyıya vuran palm yağını topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Singapur bandıralı gemiye 400 bin TL ceza kesti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 19:05
  1. Kocaeli
  2. Körfez
  3. denize palm yağı aktı
  4. çevre kirliliği

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