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Kocaeli'de çatıyı tamir eden işçi 15 metre yükseklikten düşüp öldü

Gebze ilçesinde, fabrikanın çatısının onarımında çalışan 54 yaşındaki Metin Yılmaz, çatının çökmesi sonucu düşerek öldü.

14 Eylül 2018 Cuma 21:44
Kocaeli'de çatıyı tamir eden işçi 15 metre yükseklikten düşüp öldü

Olay öğle saatlerinde, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Bir inşaat firmasında çalışan Metin Yılmaz, fabrikanın çatısının onarımını yaptığı sırada çatının çökmesi sonucu yaklaşık 15 metre yüksekten düştü. Fabrikada bulunanların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Metin Yılmaz, yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Metin Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 21:44
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