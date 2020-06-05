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Aktüel

Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 22:32:49 -
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sokak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler tespit edildi.

Test sonucu pozitif çıkan bazı kişiler tedavi altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 7 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.


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