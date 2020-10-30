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Aktüel Kocaeli'de bir genç üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü
Aktüel

Kocaeli'de bir genç üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 10:21:39 -
Kocaeli'de bir genç üvey babasını bıçakla yaraladı, araya giren kişiyi öldürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde 19 yaşındaki H.Ö. ile üvey babası E.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö, E.E. ile araya giren üvey babasının arkadaşı Ü.Ş'yi bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ü.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.E. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ü.Ş'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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