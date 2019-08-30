Kocaeli’de balkondan girdiği evi soyan hırsız İstanbul’da yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir binanın ikinci katındaki eve balkondan girerek 5 bin TL değerinde elektronik eşya çalan 2 şahıstan biri İstanbul’da yakalandı.

Olay, Mayıs ayında Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan kiraladıkları otomobille Körfez Hacı Osman Mahallesi’ndeki iki katlı bir evin önüne gelen 2 şüpheli, kimsenin olmadığını tespit ettikleri eve balkondan girdi. Evde bulunan 5 bin TL değerindeki tablet bilgisayar ve televizyonu çalan hırsızlar, geldikleri araçla kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve şehir polis kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kiraladıkları bir araçla olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis, İstanbul Bağcılar’da düzenlediğioperasyonla zanlılardan Z.Y.’yi (21) gözaltına aldı. Kocaeli’ye getirilen zanlı sorgusunda suçlamaları kabul etmezken, hakkında evden hırsızlık olayından 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Körfez Adliyesine sevk edildi.