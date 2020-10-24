Kocaeli'de arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 22 Ekim'de, 4 Temmuz Mahallesi'nde Burak Şahin İren'in (32) silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Yıldıray A. (36) ile S.B'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Yıldıray A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Olayın geçmişi

4 Temmuz Mahallesi'nde otomobille giden Burak Şahin İren, Yıldıray A. ve S.B. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçtan inerek alacak borç meselesinden dolayı tartışmıştı. Olayda Yıldıray A, yanındaki silahla İren'e ateş ederek kaçmıştı.

Ağır yaralanan İren ise vatandaşlar tarafından aynı otomobille Karamürsel Devlet Hastanesine götürülmüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheliler, Yıldıray A. ve S.B. gözaltına alınmıştı.