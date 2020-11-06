Kocaeli'de akaryakıt yüklü tankerin fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin fren balatalarında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Piyalepaşa Mahallesi D-130 kara yolu İzmit istikametinde Ö.C. idaresindeki 55 VF 037 plakalı tankerin fren balataları bir anda alev aldı.
Tankerin arka kısmındaki dumanları fark eden sürücü Ö.C, aracını park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akaryakıt yüklü olduğu öğrenilen tankerdeki yangını söndürdü.
Bu arada, yangın nedeniyle güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını bir süre kontrollü sağladı.