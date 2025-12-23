Kocaeli’de afet seferberliği

Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yapılan organizasyona; Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, mahalle muhtarları ve çok sayıda gönüllü vatandaş katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye’nin coğrafi risklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok önemli bir program vesilesiyle bir aradayız. Ülkemiz afet bölgesinde yer alan bir konumda. Afet denilince hepimizin aklına deprem geliyor ama afetler insan kaynaklı ve doğal kaynaklı olarak ikiye ayrılıyor. Afetlere karşı dirençli toplum ve şehirler oluşturmak da eğitimlerden geçiyor. Bu noktada Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışma çok önemli. Bizler de Çayırova Belediyesi olarak, okullarımızda ve STK'larımızda bu eğitim çalışmaları sürdürüyoruz."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve AFAD’ın ortaklaşa yürüttüğü projenin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba ise vatandaşların bilinçlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çok yararlı ve verimli olarak iki günlük bir program düzenlenecek. Hocalarımızın ve kıymetli arkadaşlarımızın vereceği eğitimlerin hayırlı olmasını diliyorum."

İki gün sürecek olan teorik ve pratik derslerin sonunda, Çayırova’daki mahalle gönüllülerinin afet anında ilk müdahale ve organizasyon yeteneklerinin artırılması hedefleniyor.