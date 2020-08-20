Kocaeli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 nedeniyle kısıtlamalar getirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı.

Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı.



Kısıtlamadan hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporuyla sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi, belge ibraz edilmesi kaydıyla) isteyenler muaf tutulacak.



Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri kısıtlandı.



Sağlıklarının korunabilmesi amacıyla kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar katılamayacak.



Kararlara uymayan vatandaşlara, idari para cezası uygulanacak.