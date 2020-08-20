  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 nedeniyle kısıtlamalar getirildi
Aktüel

Kocaeli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 nedeniyle kısıtlamalar getirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:48:03 -
Kocaeli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 nedeniyle kısıtlamalar getirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı.

Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı.

Kısıtlamadan hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporuyla sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi, belge ibraz edilmesi kaydıyla) isteyenler muaf tutulacak.

Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri kısıtlandı.

Sağlıklarının korunabilmesi amacıyla kendisinin veya eşinin 1. ve 2. derece akrabalarının dışındaki kişilerce düzenlenen düğün, kına, nikah, nişan, mevlit, sünnet gibi merasimlere risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar katılamayacak.

Kararlara uymayan vatandaşlara, idari para cezası uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak
Ekonomi

Doğru çıkarsa Türkiye uçuşa geçecek! Yüzde 5'i Türkiye'nin 70 yılını kurtaracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağını söylediği müjdenin Akdeniz’de petrol ya da doğalgaz bulunması olduğu iddia ediliyor. Enerj..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı