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Aktüel Kocaeli'de 5 göçmen yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 5 göçmen yakalandı

İki kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:41:07 -
Kocaeli'de 5 göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.

Göçmenlerin sevkini sağladıkları iddiasıyla M.B. ve M.U. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.

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