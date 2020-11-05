Kocaeli'de 5 göçmen yakalandı
İki kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı.
Göçmenlerin sevkini sağladıkları iddiasıyla M.B. ve M.U. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.