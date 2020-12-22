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Aktüel Kocaeli'de 45 şişe sahte içki ele geçirildi
Aktüel

Kocaeli'de 45 şişe sahte içki ele geçirildi

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:52:37 -
Kocaeli'de 45 şişe sahte içki ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 45 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda, yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretimi ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Fatih Caddesi'nde durumundan şüphelenilen 3 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yabancı marka içki isimlerinin basılı olduğu 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler M.K, F.S ve J.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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