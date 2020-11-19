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Aktüel Kocaeli'de 16 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 16 sığınmacı yakalandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:06:43 -
Kocaeli'de 16 sığınmacı yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 16 sığınmacı yakalandı, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çalışmalar kapsamında 12'si Pakistan ve 4'ü Afganistan uyruklu 16 sığınmacının yakalandığı belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.K, İ.Y. ve T.A'nın sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.


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