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Aktüel Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:19:31 -
Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasa dışı yollardan ülkeye giren göçmenlerin sevkini sağladığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilirken, yakalandıkları otobüse el konuldu.


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