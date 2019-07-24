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Kocaeli’de 11 bin 150 hayvan sağlığına kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılından bugüne 11 bin 150 sokak hayvanını tedavi ederek sağlığına kavuşturdu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:28
Kocaeli’de 11 bin 150 hayvan sağlığına kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılından bugüne 11 bin 150 sokak hayvanını tedavi ederek sağlığına kavuşturdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet vermeye devam ediyor. 2018 yılından bu güne kadar 11 bin 150 sokak hayvanı tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2018-2019 yılında haftanın 7 günü hizmet verdi. Hayvanlar için her türlü imkânın sağlandığı merkezde 8 bin 577 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç - dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi uzman ekipler tarafından yapıldı.


Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi haftanın 7 günü 10.00-12.00 ve 14.30-16.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Yıl içerisinde 4 bin 822 öğrenci Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezi ziyaret eden engelli öğrencilere de hayvan sevgisi ile eğitim açısından olumlu katkı sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:28
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