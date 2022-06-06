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Ekonomi Kocaeli Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor
Ekonomi

Kocaeli Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Kocaeli Üniversitesi birimlerine 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sSayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 13:49:00 -
Kocaeli Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru süresi 6.6.2022 tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, adaylar başvurularını https://arsgorbasvuru.kocaeli.edu.tr/ adresinden çevrimiçi (online) yaparak aşağıda listelenen belgelerini başvurularına ekledikten sonra son başvuru günü saat 23:59 ‘a kadar yapabileceklerdir. Çevrimiçi (online) başvuru haricinde Üniversitemize ya da birimlere posta yoluyla gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi20.06.2022

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi    07.07.2022

Giriş Sınavı Tarihi   18.07.2022

Sonuç Açıklama Tarihi   25.07.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi       www.kocaeli.edu.tr

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