  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kocaeli TEM’de durdurulan tırda 155 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli’de şüpheli bir tırda Narkotik ekiplerince yapılan aramada 115 kilogram eroin ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 23:39:19 -
Kocaeli TEM’de durdurulan tırda 155 kilo eroin ele geçirildi

Kocaeli’de şüpheli bir tırda Narkotik ekiplerince yapılan aramada 115 kilogram eroin ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan polis ekipler, şüpheli bir tırı takibe aldı. Kocaeli TEM Otoyolu geçişinde durdurulan tırda Narkotik ekipleri, narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Narkotik köpeğinin sürücü kabininde yoğunlaşması üzerinde kabinde yapılan aramada, sürücü koltuğunun arka zeminine çuvallar içerisinde zulalanmış 300 paket halinde 155 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulduğu olayda araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı