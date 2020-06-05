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Aktüel

Kocaeli TEM Otoyolu’nda kaza: 7 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:14:50 -
Kocaeli TEM Otoyolu’nda kaza: 7 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Dilovası kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Dilovası TEM Otoyolu Tavşancıl mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.S.’nin kullandığı 34 TB 9196 plakalı kamyonet, Tavşancıl mevkiinde H.E. idaresindeki 63 MA 6496 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında araçlarda bulunan sürücü ve yolcular hasar bakmak için dışarı çıktı. Bu sırada kazayı fark etmeyen E.G. idaresindeki 41 EG 046 plakalı otomobil ise araçtan inenlere çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınanlardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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