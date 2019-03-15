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Kocaeli sivrisineklerle mücadeleye hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri yaz için önlemlerini arttırdı.

15 Mart 2019 Cuma 14:08
Kocaeli sivrisineklerle mücadeleye hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı vektörle mücadele ekipleri yaz için önlemlerini arttırdı.



Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına hız verdi. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek) canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek çalışmalar yürütülüyor.



Vektörle Mücadele ekipleri, Kocaeli genelinde sivrisineklerin üremelerine fırsat vermeden ilaçlama yapıyor. Sivrisineklerin üreyebilecekleri alanlarda çevre düzenlemeleri, sulak alan ve kanalların ıslahı, alt yapı sistemlerinde kontrolün sağlanması amacıyla da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Gübrelik alanlarda vektör mücadelesinde alınması gereken tedbirleri başlatarak hem halkımızın sağlığı ve huzuru hem de çevre sağlığı dikkatte alınarak büyük bir titizlikle çalışmalar sürüyor.



Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, vektörle mücadele ekipleri Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ilaçlama çalışması yapıyor. Vatandaşların ise üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi gerekiyor. Çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesi de önem arz ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:08
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