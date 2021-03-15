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Yaşam Kocaeli risk durumu güncel | Kocaeli kırmızıya mı döndü?
Yaşam

Kocaeli risk durumu güncel | Kocaeli kırmızıya mı döndü?

Kocaeli güncel risk haritası | Koronavirüs salgınında illere göre risk haritası belirlendi. Vatandaşlar yaşadıkları illerin risk durumunu yakından araştırıyor. Peki, Kocaeli risk durumu nedir? Kocaeli hangi risk grubunda?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:34:00 -
Kocaeli risk durumu güncel | Kocaeli kırmızıya mı döndü?

Kocaeli kırmızı mı turuncu mu? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta başladı. Bu sebeple her ilin risk durumu belirlendi. 1 Mart’ta açıklanan risk haritası 15 günde bir yenilenecek. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından illerin risk durumları revize edilecek. Peki, Kocaeli hangi risk grubunda?

Kocaeli risk durumu güncel | Kocaeli kırmızıya mı döndü?

Kocaeli yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Son dönemde Kocaeli’de de vakalarda bir artış gözleniyor. Bu sebeple Kocaeli’nin çok yüksek riskli iller arasına yerleşmesi bekleniyor. Risk haritasının son hali kabine toplantısının ardından açıklanacak.

Çok yüksek riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ayrıca 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Yüksek riskli illerde yeme içme mekanları paket servis ve gel al hizmeti verebiliyor.

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