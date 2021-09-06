Kocaeli, otomotiv ihracatında liderlik koltuğuna oturdu

TİM verilerinden derlenilen bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi 780 milyon 61 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa, 541 milyon 661 bin dolarla ikinci ve İstanbul 526 milyon 384 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti. Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 173 milyon 593 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 82 milyon 781 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu. Bu yılın ağustos ayında tüm ana üretim üslerinin ihracatında 2020’nin aynı dönemine göre artış kaydedildi. Söz konusu dönemde Kocaeli’nin otomotiv ihracatı yüzde 126, Bursa’nın yüzde 45, İstanbul’un yüzde 25, Sakarya’nın yüzde 40 ve Ankara’nın yüzde 12 arttı. Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en önemli pazar Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa olmaya devam etti.