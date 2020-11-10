Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce silah kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik yaklaşık 4 aydır yürütülen çalışmalar kapsamında 27 şüphelinin yakalanması için bu sabah Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 46 ruhsatsız tabanca, 6 kuru sıkı tabanca, 16 tüfek, 1063 değişik çap ve markalara ait tabanca mermisi, 53 şarjör, 1 susturucu ile silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen atölyede 2 freze makinası, 1 sabit matkap, 1 torna makinası, 2 bileme makinası ve çok sayıda silah parçası (22 adet icra yayı, 7 adet horoz tertibatı, 36 adet üst sürgü takımı, 18 adet alt gövde takımı) ele geçirildi.

Şüphelilerden 21'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 3'ünün adli makamlara sevk edileceği belirtildi.