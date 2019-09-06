0553 313 94 23

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

06 Eylül 2019 Cuma 10:08
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Eylül'de gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Eylül'de örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında kurumdan daha önce ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:08
  1. TÜBİTAK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 yatırıma 14 milyar TL
    1. 5 yatırıma 14 milyar TL
    2. Uyuyamıyorsanız sebebi bu olabilir
    3. "GastroAntep" sanayi ve ticareti..
    4. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP..
    5. Vali Yardımcılarından Rektör Uysal’a..
    6. Kaplan: Uyarıyorum, intihar ediyoruz!
    7. Türkeli’de Köylü Pazarı hizmete girdi
    8. Diyarbakır'da terör operasyonu
    9. Tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor
    10. Sinop’ta inşaat malzemesi yüklü..
    11. Milli güreşçiler olimpiyat kotası için..
    12. HDP'li Lice Belediye Başkanı gözaltıda
    13. Faizsiz sigortanın adresi olan Katılım..
    14. Türkiye ile Andorra 3. kez..
    15. Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal,..
    16. "Gittiğimiz her yerde aslanlar gibi..
    17. Başkan Yavaş’tan UMEM’e ziyaret
    18. Av yasağı bitti, balık bollaştı
    19. EYT son durum ne? Cumhurbaşkanı..
    20. Konya SMMMO Başkanı Erdal:..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!