Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince Kocaeli, Kayseri, Yalova ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 eski askeri okul öğrencisi ile açığa alınan bir üsteğmen gözaltına alındı.