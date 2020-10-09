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Aktüel Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
Aktüel

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:45:43 -
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 muvazzaf jandarma uzman çavuş, görevden ihraç edilmiş eski jandarma astsubay ve 2 eski jandarma uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kocaeli, Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalanmıştı.


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