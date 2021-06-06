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Aktüel Kocaeli kıyılarında müsilaj görülüyor
Aktüel

Kocaeli kıyılarında müsilaj görülüyor

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Kocaeli sahillerinde görülmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 14:53:00 -
Kocaeli kıyılarında müsilaj görülüyor

İzmit Körfezi'nin birçok noktasında etkisini sürdüren müsilaj tabakaları, Karamürsel kıyılarında da görülmeye başlandı.

Karamürsel'in mavi bayraklı tek plajı olan Altın Kemer sahilinde de müsilaj birikmeleri görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince müsilaj, deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplanıyor.

Yaklaşık 2 ayda ekiplerce 200 tona yakın müsilajın denizden toplandığı ve atık bertaraf tesislerine gönderildiği bildirildi.

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