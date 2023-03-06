Kocaeli Büyükşehir’in Hastanesi Hatay’da
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, 6 Şubat’taki depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay’da konteynerden inşa ettiği hastane bugün açılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Defne ilçesinde 96 konteynerde oluşturulan Kocaeli Büyükşehir Hastanesi’nin kurulumu tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kocaeli’deki çalışmalarının ardından tekrar görevlendirildiği Defne ilçesine döndü. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, Hatay’ın en büyük ihtiyaçlarından birinin hastane olduğunu belirterek, bu nedenle depremin ardından hemen hastanenin yapım çalışmalarına başladıklarını aktardı.