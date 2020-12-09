"Kocaali Cennet Hurması Kurusu" coğrafi işaret bekliyor

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ/DAVUT GENÇ - Sakarya Kocaali ilçesindeki kırsal mahallelerde vatandaşların hobi olarak kuruttuğu cennet hurması, belediyenin girişimleriyle alınacak coğrafi işaret tescil belgesiyle üreticisine katma değer sağlayacak.

İlçedeki hemen hemen her evin bahçesinde kolaylıkla yetişen ve halk arasında "cennet hurması" diye bilinen meyve, olgunlaşmadan toplanmasının ardından soyularak kurutuluyor.

Kış aylarında tüketilen hurma kurusuyla ilgili girişimlerde bulunan Kocaali Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil başvurusunda bulunarak, ilk değerlendirme aşamasını geçti.

Yöreye özgü odun ateşiyle yanan sobada kurutma işlemi yapılan hurma kurusunun üreticilerin yeni gelir kaynağı olması hedefleniyor.

- "Çikolata kıvamına kavuşmakta"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, "Kocaali Cennet Hurması Kurusu" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işareti almak üzere müracaat ettiklerini söyledi.

Tescil sürecinin onaylandığını ve prosedür gereği 3 yıl sonra coğrafi işaretin verileceğini aktaran Acar, "Kocaali Cennet Hurması Kurusu ile amacımız, bölgemizde doğal olarak üretilmekte olan cennet hurmasının işlenerek ve değerinin arttırılarak tüketicilerinin istifadesine sunulmasıdır. Sofralık olarak tüketildiğinde çok hoş, kendine özgü bir tadı olan cennet hurmamız, kurutularak Kocaali cennet hurması haline getirildiğinde bambaşka bir tada adeta kakaolu çikolata kıvamına kavuşmaktadır. Amacımız, gençlerimizin çok ilgi gösterdiği bu üründen elde edilen geliri arttırmak, hem de tüketicilere kuru meyve severlere harika bir damak tadında Kocaali cennet hurması kurusunu sunmaktır." ifadelerini kullandı.

- "Fındığa alternatif bir ürün olacağını düşünüyorum"

İlçeye bağlı kırsal Açmabaşı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yılmaz Şaban Muslu da cennet hurması diye tabir ettikleri meyvenin bu coğrafyayı çok sevdiğini söyledi.

Meyvenin tamamen organik, herhangi bir ilaç gübre olmaksızın yetiştirildiğine değinen Muslu, "Tamamen olgunlaştıktan sonra yendiği gibi biraz daha olgunlaşmadan önce işlem yapıp soyup kurutup kışlık olarak saklayıp yediğimiz bir üründür. Çok lezzetlidir, sağlığa faydalıdır. Bu bölgemizi çok seviyor. Her yıl ürün oldukça fazla veriyor, öyle ki bazen dallar kırılabiliyor. Ticari anlamda tabii ki düşünülebilir. İleride fındığa alternatif bir ürün olacağını düşünüyorum." dedi.

Muslu, coğrafi işaret belgesi alındıktan sonra ürünün pazarlanmasında kolaylıklar yaşayacaklarını kaydetti.

Üretici Emine Muslu da yılın son aylarında topladıkları meyvenin kurutularak işlendiğini, pekmezinin de lezzetli olduğunu söyledi.

- "Sobanın üzerine asıp kurutuyoruz"

Bezirgan Mahallesi'nde ikamet eden üretici Fehmi Topçu (60) ise hurma ağaçlarının, tarlanın fındıklığın kenarlarına ataları tarafından dikildiğini anlattı.

Daha önceden hobi olarak kurutup sakladıkları meyveyi ticari faaliyete dönüştürmek istediklerine işaret eden Topçu, "Zahmetli bir süreci var. Toplanıyor, mutfak ortamında soyuluyor. Sobanın üzerine asıp kurutuyoruz. Tescil sürecine bizler de katkı sağladık. Bütün civar köylerde bu ürün var. Fındığa alternatif ürün olabilir ileride. Hem evin ısınması için hem de kurutmak için sobayı kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Coğrafi tescil belgesinin üreticiye katkı sağlayacağını düşündüğünü aktaran Topçu, "Bölgede çok var. Tescilli olursa, insanlar bu işe yönelir. Satarken de gönül rahatlığı olur." dedi.



