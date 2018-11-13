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Koç’a rekor ceza yolda

Ford Otosan tesislerine Ford marka dışında araç almayarak taşımacılıktaki hakim konumunu kötüye kullanan Koç Holding’e ceza kesilmesi bekleniyor.

13 Kasım 2018 Salı 12:47

Hakkı Bilir  İstanbul

Ford Otosan’ın, taşımacılık sektöründeki gücünü kötüye kullanarak, Ford marka dışında hiçbir aracı tesislerine almadığını ifşa etmemizin ardından harekete geçen Rekabet Kurumu’nun, Koç Holding’e yüklü miktarda ceza kesmesi bekleniyor.

Rekabet Kurumu’nun, “hakimiyeti kötüye kullanıldığı” gerekçesiyle kestiği cezalar bu konuda büyük bir emsal teşkil ediyor. Nakliye firmalarının adeta Ford marka araç almaya mecbur bırakıldığı ve haksız kazanca kapı araladığı skandal uygulamanın benzerlerine karşı Rekabet Kurumu göz açtırmamış. Piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanan MEY İçki’ye soruşturma başlatan Rekabet Kurumu, 16 Şubat 2017’de yaptığı son toplantıda söz konusu kuruluşa 155 milyon 782 bin TL değerinde ceza verdiği açıklamıştı.

Rekor cezalar kesildi

Rekabet Kurulu, TÜPRAŞ firmasına da hakim durumun kötüye kullanılması gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. 17 Ocak 2014 tarihinde soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurumu, “fiyatlandırma ve sözleşmelere ilişkin uygulamaları yoluyla hakim durumunu kötüye kullandığı’ gerekçesiyle TÜPRAŞ’a 412 milyon idari para cezası kesilmesine hükmetmişti. Kurum geçtiğimiz eylül ayında da Henkel Kimya’ya “Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar” nedeni ile şirkete 6 milyon 944 bin lira idari para cezası vermişti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:47
  1. İstanbul
  2. Ford Otosan
  3. Rekabet Kurumu
  4. Koç Holding
  5. Ford
  6. MEY İçki
  7. TÜPRAŞ
  8. Henkel Kimya

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