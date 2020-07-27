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Eğitim

Koç Üniversitesi burslu bölümleri 2020

Koç Üniversitesi burslu bölümleri 2020 merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar Üniversite puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını araştırıyorlar. Özel Koç Üniversitesinde okumak isteyen öğrenciler ise Koç Üniversitesi burslu bölümleri 2020 aramasını yapıyorlar. İşte tercih sürecinde merak edilen Koç Üniversitesi burslu bölümleri 2020 başarı sıralamarı...

Yeniakit Publisher
2020-07-27 19:10:00 -
Koç Üniversitesi burslu bölümleri 2020

Ücretler genellikle lisans bölümleri için 30.000 - 45.000 TL arasında değişmekte, Tıp fakülteleri ücretleri 90.000 TL - 125.000 TL. civarında, önlisans bölümleri ise 25.000 ile 35.000 TL arasındadır.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (KÜ) İSTANBUL Taban Puanları 2020 ve KOÇ ÜNİVERSİTESİ (KÜ) İSTANBUL Başarı Sıralamaları 2020 açıklandı.

Koç Üniversitesi burslu bölümleri 2020

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İstanbul'da kaç tane Özel Üniversite var?

İstanbul'da 13 Devlet Üniversitesi, 44 Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 57 üniversite bulunmaktadır. Ayrıca 4 tane Vakıf Meslek Yüksekokulu vardır. Bu üniversiteler arasında vakıf üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi'ni ücret olarak YÖK standartlarını takip ettiği için Kamu Üniversitesi olarak listeledik.

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