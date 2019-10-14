KOBİ’lerin yüzde 90.9’u faizden şikâyetçi

Nevzat Orbay

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Tevfik Bulut’un 847 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmayla; Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki (OSB’ler) firmaların teknoloji düzeyi, OSB’nin pazara olan mesafesi, OSB’nin altyapı tamamlanma durumu ve OSB’nin ulaşım merkezlerine olan mesafesinin firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarına etkisinin yanı sıra şu konular öne çıktı:

Yatırımı etkileyen faktörler

OSB’lerin firmaların yatırım yeri tercihlerine etkisi, firmaları kuruluş ve işletme aşamasında olumlu etkileyen en önemli faktörler, firmaların kuruluş ve işletme aşamasında karşılaştığı en önemli yatırım engelleri, firmaların 4. sanayi devrimine hazırlık durumu, OSB’nin bulunduğu ilin güvenlik ortamının, firmaların yatırım kararlarına etkisi, OSB’nin bulunduğu ilin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumunun firmaların yatırım kararlarına etkisi, Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi, makroekonomik faktörlerin firmaların yatırım kararlarına etkisi, ülkenin genel siyasi ortamının firmaların yatırım kararlarına etkisi, firmaların kullandığı finansman metotları...

Veriye dayalı politikalar

Yapılan araştırma neticesinde firmaların ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen faktörlerin karşılaştırması hakkında bulgular ortaya konuldu.

Tevfik Bulut, araştırmayla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve sanayinin üretim üssü konumundaki OSB’lerin veriye dayalı politika geliştirmesine ve gelecek araştırmalar için araştırma altyapısının oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Yaş ortalamasında 40-50 önde

59 ilde faaliyet gösteren 139 OSB’de üretimde bulunan 847 firmanın doğrudan katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, bütün cevaplayıcılar içerisinde katılım oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyi yüzde 51.5 ile 4 yıllık üniversite, en düşük eğitim düzeyi yüzde 4 ile ilkokul. Katılım oranının en yüksek olduğu yaş grubu; yüzde 37.8 ile 40-50 yaş grubu, en düşük olduğu yaş grubu ise yüzde 3.4 ile 62-72 yaş grubu. Araştırmaya katılan firmaların yüzde 82.9’u imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Yetersizlikte başı çekenler

Bütün sektörlerde ve imalat sektöründeki firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen faktör; yüzde 76.1 ile ‘Teşviklerin yetersiz oluşu’. Firmaların OSB’lerdeki ilk kuruluş kararlarını olumsuz etkileyen en önemli ilk üç yatırım engeli; ‘Ülkenin genel ekonomik durumu’ (yüzde 24.5), ‘Finansmana erişim’ (yüzde 16.2) ve ‘Nitelikli personel istihdamı’ (yüzde 14.5). OSB’lerdeki firmaları işletme aşamasında olumsuz etkileyen en önemli ilk üç yatırım engeli; ‘Ülkenin genel ekonomik durumu’ (yüzde 46.2), ‘Girdi maliyetleri’ (yüzde 20.3) ve ‘Finansmana erişim’ (yüzde 15.5). Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler, firmaların yüzde 5.7’sini olumlu, yüzde 42.6’sını ise olumsuz etkilemiş, bunlardan yüzde 0.7’si çok olumlu, yüzde 21.2’si çok olumsuz etkilenmiş.

Faiz engeli ön sırada

Araştırmaya göre hükümetin 2023 vizyonu ve hedefleri; firmaların yüzde 39.5’inin yatırım kararlarını olumlu, yüzde 15.7’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiş, bunlardan yüzde 8.1’inin yatırım kararlarını çok olumlu, yüzde 4.9’unun çok olumsuz etkilemiş. Ülkenin genel ekonomik durumu, firmaların yüzde 6.5’inin yatırım kararlarını olumlu, yüzde 77.4’ünün ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiş, bunlardan yüzde 32’sinin yatırım kararları çok olumsuz etkilemiş. Döviz kurları, firmaların yüzde 5.3’ünün yatırım kararlarını olumlu, yüzde 87.1’inin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiş, çok olumsuz (yüzde 55.4) iken çok olumlu yüzde 1.3. Faiz oranları firmaların yüzde 2’sinin yatırım kararlarını olumlu, yüzde 90.9’unun ise olumsuz etkilemiş, çok olumsuz oranı yüzde 64.6, çok olumlu ise yalnızca yüzde 1.1. Ülkenin güncel siyasi ortamı, firmaların yüzde 16’sının yatırım kararlarını olumlu, yüzde 49.2’sinin ise yatırım kararlarını olumsuz etkilemiş, çok olumsuz yüzde 17.3, çok olumlu 1.8. Bürokratik iş ve işlemler, her 10 firmadan yaklaşık 7’sinin yatırım kararlarını olumsuz etkilemiş. Hammadde, ara malı, enerji gibi girdi maliyetleri, bütün sektörlerdeki firmaların yüzde 91.1’ini, imalat sektöründeki firmaların ise yüzde 92’sini olumsuz etkilemiş.

Çarpıcı tespitler

Tevfik Bulut’un, araştırmaya dair çarpıcı olan diğer tespitleri de şöyle: “OSB’lerdeki firmaların en yüksek oranda üretim gerçekleştirdiği teknoloji sınıfı; yüzde 41.8 ile orta-düşük. En düşük oranda üretim gerçekleştirdiği teknoloji sınıfı ise yüzde 2.3 ile yüksek. Bütün sektörlerde firmaların yatırım yeri tercihinde ibre OSB’lerden yana. Karma OSB’lerde yüzde 84.9, ıslah OSB’lerde yüzde 81.3, ihtisas OSB’lerde ise yüzde 80.6. Firmaların yüzde 49.2’si, 4. Sanayi Devrimi’ni firmaları açısından fırsat olarak değerlendiriyor, bu firmaların yüzde 46.3’ünün 4. Sanayi Devrimi hakkında herhangi bir fikri bulunmuyor, yüzde 4.4’ü ise 4. Sanayi Devrimi’ni firmaları açısından bir tehdit olarak algılıyor. 4. Sanayi Devrimi için hazır olduğunu düşünen firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü, yüzde 32.4 ile karma OSB’ler. Hazırlık çalışmaları devam eden firmaların oranının en yüksek olduğu OSB türü ise yüzde 58.3 ile ıslah OSB’ler. Personel eksikliği, bütün sektörlerdeki firmaların yüzde 80.2’sini, imalat sektöründeki firmaların ise yüzde 82.2’sini olumsuz etkilemiş. Firmaların yatırım kararlarını olumsuz etkileyen makroekonomik faktörler içerisinde oranı en yüksek olan ‘Faiz oranları’ firmaların yüzde 90.9’unun yatırım kararlarını olumsuz etkilemiş. Bu faktörü takip eden ilk iki faktör, yüzde 87.1 ile ‘döviz kurları’ ve yüzde 86.6 ile ‘enflasyon oranı’. Bütün sektörlerdeki firmaların araştırmanın gerçekleştirildiği zamana kadar geçen son 1 yıl içinde en çok kullandığı finansman metodu ise yüzde 56.5 ile ‘öz kaynak’.”