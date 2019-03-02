KOBİ’lere vites yükseltecek destek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), KOBİ’lere 25 milyar TL’lik yeni kredi paketi hazırlandığını, “KOBİ Değer Kredisi-2” adı verilen bu pakete 17 bankanın iştirak ettiğini duyurdu.

Ülkedeki üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı olan KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda finansman imkanı sunan KOBİ Değer Kredisi, 2019 yılı başında 14 bankanın katılımıyla uygulamaya alınmıştı. Bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80 bin 269 KOBİ, toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip oldu.

KOBİ’lerin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletildi. “KOBİ Değer Kredisi-2” isimli yeni kredi paketi hazırlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 milyar TL’lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulması amaçlandı. Gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 banka iştirak etti.

Azami 1.5 milyon TL’ye kadar kullandırılacak

KOBİ Değer Kredisi-2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecek.

Açıklamaya göre krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL’ye kadar kullandırılabilecek. Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacak. Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlendi. Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 vade farkı oranı uygulanacak.

Yansımalarını hissedeceğiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ Değer Kredisi-2 paketine ilişkin, “Finansmanda ve teşvikte fırsatlar en üst düzeye çıktı. KOBİ’ler bunu kullanacak üretim vitesini yükseltecektir” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak liderliğindeki ekonomi yönetiminin piyasaları büyük bir hassasiyetle takip ettiğini ve proaktif önlemlerle iş dünyasının önünü açtığını aktaran Avdagiç, “Birbiri ardına yapılan doğru müdahaleler sayesinde, ekonomimiz her gün daha da güç kazanıyor. Firma başına 1,5 milyon TL’ye varan finansman olanağı özellikle stoklarını yerine koymak, yatırımlarını tamamlamak, işlerini büyütmek isteyen KOBİ’lerimiz için çok güçlü bir destek. Biliyorsunuz geçen hafta istihdamda da hükümetimiz çok önemli teşvikler açıkladı. Tüm bunları bir araya getirerek işlerimizde vites büyütmenin tam vakti diyoruz” dedi. Avdagiç, kamu bankaları öncülüğünde başta konut ve ihtiyaç kredilerinde olmak üzere faizlerin düşürülmesi ve vadelerin uzamasının da iç talebi artıracağını söyledi.

17 bankaya teşekkür etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta yeni bir KOBİ paketi açıklayacakları yönündeki sözlerini anımsatarak, “Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için KOBİ Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz” ifadesini kullandı. Hazine garantili toplamda 25 milyar liralık yeni paketin tüm KOBİ’lere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Albayrak, destek olan 17 bankaya da teşekkür etti.

Bahçıvan: Üretimi canlandıracak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 25 milyar liralık paketin üretime olumlu katkı sunacağını ifade etti. KOBİ Değer Kredisi-2’nin reel sektöre güven ve motivasyon sağlayacağını kaydeden Bahçıvan, “Bu değerli katkıyı sanayi sektörümüzde üretimin canlanmasını sağlayacak bir ateşleyici olarak görüyoruz” diye konuştu.