KOBİ'lere rehber geliyor

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eğitimli, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların, KOBİ'lere rehberlik hizmeti vereceğini belirterek, "Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 teknik danışman, alanda görev almaya başlayacak." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yönetmeliği değerlendiren Varank, KOBİ proje hazırlama ve yürütme süreçlerine yardımcı olacak rehberlerin geleceğini ve hayata geçirilecek yeni sistemle akredite KOBİ rehberlerinin sahaya ineceğini bildirdi.

Varank, piyasada çantacı olarak ifade edilen aracıların yönetmelikle ortadan kalkacağının altını çizerek, görev ve yetkisini kötüye kullananlara izin verilmeyeceğini belirtti.

Bu işin eğitimini almış, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri kapsamında KOBİ'lere rehberlik hizmeti vereceğini anlatan Varank, "Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 teknik danışman, alanda görev almaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, KOSGEB ile KOBİ'ler arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulması amacıyla yeni bir sistem oluşturulduğunu vurguladı.

KOBİ'lerin standartları belirlenmiş bir alanda doğru yönlendirilmesinin önemine işaret eden Varank, "KOBİ'lerin sağlıklı bir şekilde rehberlik ve danışmanlık hizmeti almasını önemsiyoruz. Yayımlanan yönetmelikle KOBİ Rehberliği ve Danışmanlığı Sistemi'ni getiriyoruz. Bu sistem ile KOBİ'ler, kuralları belirlenmiş, çerçevesi çizilmiş bir alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti alacak." ifadelerini kullandı.

Varank, sistem ile KOBİ'lerin KOSGEB destek programlarından daha etkin yararlanacağını işaret ederek, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan kalkacak. Bu işin eğitimini almış, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar, KOBİ'lere rehberlik hizmeti verecek. Böylece KOBİ'lerin beceri ve kabiliyetleri geliştirilecek. Danışmanlık hizmetlerinde standart sağlanacak ve kalite yükselecek. Bu düzenleme sayesinde KOSGEB, KOBİ rehberleri ve teknik danışmanları yetkilendirecek yani bir anlamda akreditasyon görevi üstlenecek. 3 yıl içinde, 4 bin KOBİ'nin rehberlik ve teknik danışmanlık hizmetlerinden faydalanmasını bekliyoruz."

- KOBİ rehberi olma şartları

KOBİ rehberi olmak isteyenlerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmak, KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak, en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son 10 yıl içerisinde en az 3 yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak görev yapmış olmak şartı aranacak.

Bu şartları taşıyanlar KOBİ rehberi olabilecek. KOBİ rehberi, sunduğu hizmetlere ve KOSGEB tarafından yürütülecek izleme ve denetim sonuçlarına göre yetkilendirme tarihinden 3 yıl sonra kıdemli KOBİ rehberi olarak yetkilendirilebilecek. KOBİ rehberleri, işletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, işletmelere tavsiyelerde bulunulması ve yönlendirme yapılması, işletmelere proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde rehberlik edilmesi gibi hizmetler verecek.

- Teknik danışman olma kriterleri

Teknik danışman adayları için de 6 kriter belirlendi. Teknik danışman olmak isteyenlerin, "yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak, doktora mezunu ve en az 120 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak, yüksek lisans mezunu ve en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak, büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile üstleri) olarak son 10 yıl içinde en az 5 yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak, danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son 10 yıl içinde en az 5 yıl sahibi, ortağı veya çalışanı olmak, en az 240 saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak, Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansı'na sahip ve tecrübeli yatırımcı olmak" şartlarından en az birini taşımaları gerekecek.

Teknik danışmanlar, finansman, uluslararasılaşma, teknoloji, yenilik, dijitalleşme ve büyüme alanlarında KOSGEB tarafından belirlenen ve yetkilendirildikleri konularda, işletmelere danışmanlık hizmeti sunacak.