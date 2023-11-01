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Otomotiv KOBİ’lere bir müjde daha! En güncel teknolojilerle yenilendiler
Otomotiv

KOBİ’lere bir müjde daha! En güncel teknolojilerle yenilendiler

Yeniakit Publisher
2023-11-01 13:03:00 -
KOBİ’lere bir müjde daha! En güncel teknolojilerle yenilendiler

Citroen, Berlingo, Jumpy ve Jumper’dan oluşan hafif ticari araç sınıfındaki modellerini yeniledi.

Yeni Berlingo, Jumpy ve Jumper, markanın yeni kimliğini ve logosunu taşıyan ilk modeller oluyor. Yeni modellerin tasarımları, özellikle ön cephe ve ön konsolda geliştirildi. Her biri de hala orijinal niteliklerini korurken aynı zamanda konfor, sürüş yardımcıları ve güç-aktarma sistemleri açısından iyileştirildi. Yeni Citroen Berlingo, ilk kez Citroen’e özel Advanced Comfort koltuklarla donatılıyor.

Ayrıca, yeni bir dijital gösterge paneli ve merkezi 10 inçlik ekran üzerinden erişilebilen bilgi-eğlence sistemine de sahip oldu.

Gelişmiş park yardımcıları, Otoyol Sürücü Desteği, gelişmiş Çevre Görüş Sistemi gibi işlevler hayatı kolaylaştırıyor. Yeni Citroen Jumpy, entegre kumandalara sahip yeni bir direksiyon, yeni saklama alanlarına sahip bir ön konsol, tamamen yeni dijital gösterge paneli ve merkezi 10 inçlik HD ekrana sahip bir bilgi-eğlence sistemi ve yeni sürüş yardımcıları gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Yeni Citroen Jumper da vites büyütüyor. İlk kez otomatik şanzımanla sunulan yenilenen bir dizel motor seçeneği , tam dijital gösterge paneli, merkezi HD ekrana sahip bir bilgi-eğlence sistemi, aktif park yardımcısı, elektrikli el freni, dijital iç dikiz aynası gibi özelliklerle donatılıyor.

Citroen, hafif ticari araç pazarında önemli bir oyuncu. 2022 yılı itibarıyla bu pazarın yüzde 8,3’ü Avrupa Birliği’nde yer alıyor. Berlingo, Jumpy ve Jumper, markanın toplam satışlarının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.
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Yeni Berlingo, dış tasarım açısından radyatör ızgarasından tampon ve farlarına kadar tamamen yeni. Daha dik bir ön cephe, markanın en güncel tasarımını taşıyor. Böylece Berlingo daha karakteristik, dinamik ve güçlü bir görünüm sergiliyor. Yandan bakıldığında yeni jantlar dikkat çekiyor. Ayrıca Kiama Mavisi ile yeni bir gövde rengine de sahip oldu.

Yolcu bölümü de yeniden tasarlandı ve daha ergonomik ve kaliteli yeni bir ön konsola kavuştu. Yeni ön konsolu, yeni bir 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran süslüyor. Direksiyon da yeni, hız sabitleme ve ses sistemi için kumandalara sahip.

Yeni Berlingo, her gün araçlarında saatler geçiren tüm profesyonellerin rahat etmesini sağlayan, Citroen’in yeni Advanced Comfort koltukları ile donatılıyor. Citroen’e özel, yeni Berlingo’daki Advanced Comfort Koltuklar detaylı bir tasarıma dayanıyor, özel yan destekler, yüksek kaliteli köpük ve kumaşla ek konfor sağlıyor.

 

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