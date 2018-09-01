KOBİ’lere 10 milyarlık ‘nefes’ kredisi

EKONOMİ SERVİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı”nı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Albayrak, bu program için “Birlikte Kazanacağız” ismini slogan olarak seçilmesini önemli bulduğunu belirterek, “Özellikle temmuz ayında başlayan, ağustos ayında zirveye çıkan, Türkiye’yi, milletin refahını hedef alan ekonomik saldırılar karşısında ‘sonunda kazanacağız’ dedik” ifadesini kullandı.

Ortaya koydukları bu ideal, bu mücadelede tüm kurumlar, STK’lar, reel sektör ve özellikle bankaların dayanışma içerisinde olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

“Bankalarımız Türkiye bankacılık tarihinde olmadığı kadar güçlü dayanışma içerisinde, bir kez daha takdir ediyorum. Bütün bu paydaşlardan önemlisi milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz. Ülkemize karşı başlatılan girişimin, çok net ifade ediyorum, farkındayız. Bugün itibarıyla karşı karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha güçlü şekilde çıkmak için Türkiye olarak kenetleniyoruz. Rasyonel politika ve stratejilerle, ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak Türkiye’yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturmanın en büyük arzusu içerisindeyiz. Zayıflıklarımızın da, güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz.”

“7/24 TEYAKKUZDAYIZ, 7/24 SAHADAYIZ”

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken, yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamamız gerekiyor” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın resmi tatil olduğunu anımsatan Albayrak, “Dün Türkiye’de resmi tatildi. Piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz. Londra uyumuyor. Londra uyumuyorsa dün biz de uyumadık. 7/24 teyakkuzdayız, 7/24 sahadayız. Yaşanan her gelişmede ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirmek, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız” diye konuştu.

PEKCAN FIRSATÇILARI UYARDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da son dönemde dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği ve stokçuluk yapıldığının dikkati çektiğini belirterek, “Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak, gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve piyasanın bozulmasını engelleyici tedbirler almaya devam ediyoruz ve edeceğiz” ifadelerini kullandı. Pekcan, kamu kurumlarının, spekülasyon rüzgarını dağıtacak kararları derhal alacak araçlara sahip olduğunun altını çizdi.

8-10 PUAN DAHA DÜŞÜK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ Destek Kredisi’nin KOBİ’lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını belirtti. Oda ve borsaların desteğiyle 2-3 ay içinde KOBİ’lere 10 milyar liraya kadar yeni kredi imkanı sağlanmış olacağını anlatan Hisarcıklıoğlu, kredilerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu projede sistem çok basit. Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ’lerimiz oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. KOBİ Destek Kredisi faizimiz aylık yüzde 1.85 olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Ve kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Böyle anlatınca anlaşılmıyor.

Ben bir de Kayserili gibi anlatayım. Normalde bugün paranızı bankaya mevduata koysanız bankadan yüzde 22-23 mevduat faizi alıyorsunuz. Kredi kullanmak isteyen KOBİ’lerimiz ise maalesef yüzde 30’ları aşan faizlere maruz kalıyorlar ama Destek Kredisi kullanınca aylık 1,85, yıllık 22 ödeyeceksiniz. Yani KOBİ’lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek.

Yani, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle finansmanda inovasyon yapmaya devam ediyoruz. Bu projeyle KOBİ’miz kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye, ekonomisi üzerinde oyunlar oynayanlara inat, güç birliği yaparak bu dönemden daha güçlü çıkacak. Bu masanın etrafındaki güç birliği bunu başaracak.”