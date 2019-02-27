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KOBİ’ler dijital ihracata yönleniyor

Survivor Dijital Medya ve Pazarlama Ajansı’nın Kurucularından Reyhan Açıkelli; son 1 yılda danışmanlık hizmeti verdikleri firmaların yüzde 80’inin yurt dışı reklam ve dijital pazarlama çalışmalarına daha çok önem verdiğini,firmaların yurt içi dijital pazarlama ve reklam yatırımlarını azalttıklarını söyledi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:48
KOBİ’ler dijital ihracata yönleniyor

Survivor Dijital Medya ve Pazarlama Ajansı’nın Kurucularından Reyhan Açıkelli; son 1 yılda danışmanlık hizmeti verdikleri firmaların yüzde 80’inin yurt dışı reklam ve dijital pazarlama çalışmalarına daha çok önem verdiğini,firmaların yurt içi dijital pazarlama ve reklam yatırımlarını azalttıklarını söyledi.



Hayatın hemen hemen tüm alışkanlıkları yeniden inşa eden dijital dönüşüm Türkiye’deki toplam işletmelerin yüzde 99,9’nu ve toplam İhracatın yüzde 59,2’sini gerçekleştiren KOBİ’lerin de gündeminde. Sadece e-ticaret yapan KOBİ’ler değil, e-ticaret yapmasa da yurtdışına ürün ve hizmetlerini tanıtmak isteyen birçok firma da internet sitesi reklamları, sosyal medya pazarlaması gibi dijital pazarlama çalışmaları ile yeni müşterilere ulaşmaya çalışıyor.



Yurtdışı reklam ve dijital pazarlama harcamalarında artış var


Survivor Dijital Medya ve Pazarlama Ajansı’nın Kurucularından Reyhan Açıkelli; son 1 yılda danışmanlık hizmeti verdikleri firmaların yüzde 80’inin yurt dışı reklam ve dijital pazarlama çalışmalarına daha çok önem verdiğini,firmaların yurt içi dijital pazarlama ve reklam yatırımlarını azalttıklarını söyledi.



Açıkelli ; "2018 Yılı TUİK verilerine göre girişimlerde bilgisayar kullanımı yüzde 97, internet erişimi yüzde 95.3 iken web sitesi sahipliği yüzde 66,1’lik bir orana sahip. Dijital pazarlama çalışmaları sırasında yaşadığımız en büyük sıkıntı TUİK verilerinden de anlaşılabileceği gibi KOBİ’lerin web sitesi sahipliği ile ilgili. İstihdamın da yüzde 73’ünü sırtlayan KOBİ’lerin geleneksel yapılarından çıkarak teknoloji kullanma düzeylerini artırmaları gerekiyor. Özellikle mobil uyumlu olmayan web siteleri, KOBİ’lerin yurtdışı reklam ve pazarlama çalışmalarında istedikleri verimi alamamalarına sebep oluyor" dedi.



Dijital pazarlamanın dinamikleri uygulanmalı


Açıkelli, firmaların dikkat etmesi gereken dijital pazarlama dinamiklerini şu şekilde sıraladı:



Mobil ve dil uyumlu bir web sitesi


"Mobil teknoloji dünyayı değiştirmiştir. Öyleki günümüzde akıllı telefon ve internet erişimi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hatta Google verilerine göre birçok ülkede, akıllı telefonların sayısı kişisel bilgisayarların sayısını geride bırakmıştır. Mobil uyumlu bir web sitesine sahip olmak, sadece e-ihracat yapmak isteyenler için değil, internette var olmak isteyen tüm firmaların varlığının önemli bir parçası haline gelmiştir. Diğer bir önemli konu ise; KOBİ’ler web sitelerinde ürün ve hizmet ihracı için belirlenen hedef ülkelerin dillerinde yayın yapmaları gerektiğidir. Eğer mevcut web sitelerinin yapısı buna uygun değilse, hedef ülkenin dilinde yeni bir web sitesi yapmak yararlı olacaktır.



Arama motoru pazarlaması (SEM)


Hedef ülkenin yoğun olarak kullandığı arama motorları tespit edilip dijital pazarlamanın en belirgin uygulama konusu olan arama motorları pazarlaması için strateji oluşturmak gerekmektedir. Hedef ülkeye yönelik optimum bütçeli bir reklam oluşturabilmek için, o ülkedeki ilgili ürün üreticileri ve benzer ihracatçı ürün üreticileri reklamları gözlenmelidir. Kullanılacak reklam kelimelerinin belirlenmesi süreci ile de optimum bir reklam tasarımı oluşturmak mümkün olacaktır.



E-posta pazarlaması


E-posta geçmişten günümüze kullanılan en eski online pazarlama yöntemlerinden biridir. İhracat amaçlı reklamlarda da etkisi azımsanmayacak kadar önemlidir. E-posta pazarlaması yapabilmek için elimizde hedef ülkelerin hedef müşteri-firma e-posta datası olması gerekmektedir. Bu data yıllar içerisinde faaliyet ve etkileşimden doğan bir data olabileceği gibi, ihracat birlikleri, ilgili ülke ataşeleri ve dış ticaret portallarından da edinilebilir.



Sosyal medya ağları


Dünyada 3.48 milyar sosyal medya kullanıcısı, dünya nüfusunun yüzde 45’ini oluşturmaktadır. Bu nedenle ürün ve hizmetleri ne olursa olsun KOBİ’lerin marka bilinirliği, müşteri iletişimi, satış vb. pazarlama faaliyetleri için sosyal medyayı kullanması gerekmektedir. Ancak, ülkelerin siyasi ve sosyal yapısı nedeniyle, dünyada genel kullanımda söz sahibi sosyal medya ağları çoğunlukta olmasına rağmen, bazı ülkeler de yaygın sosyal ağları kullanılmayıp, ülkenin kendi sosyal medya platformlarını kullanılmaktadır. Dolayısıyla, hedef ülkede kullanılan sosyal ağları, ülkenin internet erişimi, hedef firmaların teknoloji kullanımı gibi kriterleri belirleme, ihracat odaklı sosyal medya reklamı oluşturabilmek için bir gerekliliktir.



Dijital pazarlamada dış ticaret kodları


Ürün ve hizmetini ihraç edecek bir firmanın dijital pazarlamasında, dış ticaret dinamiklerini de göz önünde bulundurmak gerekir.Bireysel olarak dünya insanlığını birbirine bağlayan internet ağı, insanları spesifik olarak ilgilerine göre sosyal medya platformlarında buluşturduğu gibi, iş odaklı da B2B-B2C gibi ürün ve hizmet tanıtım platformlarında buluşturuyor. Firmadan firmaya talep oluşturan onlarca platform bulunmaktadır. Burada da yine hedef ülkelerin ilgili B2B ve B2C platformlarının var olup olmadığı araştırılmalı ve ihracatçı firma, var olması gereken iş portallarına dahil olmalıdır. Hedef ülkede gerçekleştirilen bir arama motoru reklamını gören firma, sizi sosyal medyadan önce, kullanmış olduğu B2B platformunda aramaya yönelecektir".

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:48
  1. doğa

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