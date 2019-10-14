KOBİ’ler dijital dünyanın hızına E-Şirket’le yetişiyor

Turkcell, yenilikçi iş uygulaması “E-Şirket” platformuyla işletme sahiplerine zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek şirketlerini yönetme imkânı sunuyor. Bu platform; Muhasebe, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve E-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor.

İşletme maliyetlerini düşüren Turkcell E-Şirket, şirketlerin çalışma hızını artırarak daha dinamik yapıya kavuşmalarını sağlıyor. Tüm işletmeler bu hizmeti bir ay süresince ücretsiz deneyebiliyor. E-Şirket’le hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, alış-satış yönetimi, fatura-çek-senet yönetimi, stok yönetimi gibi işlemleri yapmak ve mizan, bilanço ve gelir tablosu raporlarına erişilebiliyor.