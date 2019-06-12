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KOBİ kredisi nedir? KOBİ kredisi nasıl alınır?

KOBİ ve işletmelere son dakika kredi müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL’lik dev destek devreye alınıyor. Peki KOBİ kredisi nedir? KOBİ kredisi nasıl alınır? İşletme kredisine kimler başvurabilir?

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:59
KOBİ kredisi nedir? KOBİ kredisi nasıl alınır?

KOBİ ve işletmelere son dakika kredi müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi ve 12 bankanın katılımı ile 25 milyar TL’lik dev destek devreye alınıyor. Peki KOBİ kredisi nedir? KOBİ kredisi nasıl alınır? İşletme kredisine kimler başvurabilir?

KOBİ kredisi özetle, işletme sermayesini desteklemek amacıyla borçlu cari hesap ile çalışan ve faizli geri ödemesi olan kredi türüdür. KOBİ kredileri kapsamında verilen desteğin tamamı işletmenin finansmanı amacı ile kullanılır. Esnaf kredisi ile kişisel harcama yapılması söz konusu değildir.

Esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?

KOBİ Kredileri için başvuru işlemi nasıl yapılır? Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler özel ticari kredilere başvururken nelere dikkat etmeli, esnaf kredisi almak için hangi evrakları hazır etmeli.

KOBİ kredisi onay süresinde banka nasıl karar verir?

Banka, esnaf kredisi kullandırım sürecinde nelere dikkat eder, onay ya da ret kararını neye göre verir? Prosedür şu şekilde işler: Kullandırılacak olan kredinin çeşidi, tutarı ve vadesine bakılarak; KOBİ'nin iş yaptığı sektöre, ticari hacmine ve geri ödeyebilme yeteneği ile birlikte değerlendirilir.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:59
  1. KOBİ kredisi nedir?
  2. KOBİ kredisi nasıl alınır?
  3. Esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?
  4. KOBİ kredisi onay süresinde banka nasıl karar verir?
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