Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.“ dedi. Peki Kobi destek 2019, Kobi desteği nasıl alınır? Kobi destek kredisi veren bankalar 2019.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun" açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni KOBİ destek paketini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti: "Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz. Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz."

Kobi desteği nasıl alınır?

Kobi destek kredisi 2019 başvuru şartları nedir sorusu araştırılıyor. Kobi kredisi veren bankalar hangileri? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve burada binlerce KOBİ'nin merakla beklediği yeni haberleri açıkladı. KOBİ'leri ayağa kaldıracak olan kredi paketi için bankalar birliği ve 13 banka destek veriyor. Peki hangi bankalar KOBİ'lere destek olacak, kredi alma şartları neler olacak? Bakan Albayrak bu kredi paketi için "reel ekonomimiz açısından çok önemli" dedi.

Kobi destek kredisi veren bankalar 2019

Türkiye Bankalar Birliği KOBİ Değer Kredisi 2 hakkında önemli açıklamada bulundu. Türkiye Bankalar Birliği, KOBİ Değer Kredisi 2'ye iştirak sağlayan banka listesini açıkladı. KOBİ Değer Kredisi 2 25 milyar lira tutarında destek sağlayacak. Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklaması şöyle: Ülkemizdeki üretim ve ticaret başta olmak üzere, tüm sektörlerde faaliyet gösteren ekonominin can damarı olan KOBİ’lere yönelik uygun koşullarda finansman imkanı sunan KOBİ Değer Kredisi, 2019 yılı başında 14 bankamızın (TC Ziraat Bankası, T. Garanti Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, QNB Finansbank, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Şekerbank, Alternatif Bank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası) katılımıyla uygulamaya alınmıştı. Bu paket ile kısa sürede yaklaşık 80.269 KOBİ’miz toplam 25 milyar TL tutarında likidite imkânına sahip olmuştur. KOBİ’lerimizin bu pakete olan yoğun ilgisinin devam etmesi ve sektör ihtiyaçları çerçevesinde paketin kapsamı genişletilerek KOBİ Değer Kredisi - 2 yeni kredi paketi hazırlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın 20 milyar TL’lik kefalet desteği ile toplam 25 milyar TL kredi hacmi oluşturulması amaçlanmıştır.

Önümüzdeki haftadan itibaren kullanıma açılacak olan pakete 17 bankamız iştirak etmiştir.

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketinden, sektör kısıtı olmaksızın 125 milyon TL’ye kadar cirosu olan KOBİ niteliğine sahip işletmeler faydalanabilecektir.

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketi temel özellikleri:

• Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL’ye kadar kullandırılabilecektir.

• Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacaktır.

• Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir.

• Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır.

Katılan Bankalar*:

1- TC Ziraat Bankası

2- T. İş Bankası

3- T. Garanti Bankası

4- Akbank

5- Yapı ve Kredi Bankası

6- T. Halk Bankası

7- T. Vakıflar Bankası

8- QNB Finansbank

9- Denizbank

10- Türk Ekonomi Bankası

11- Kuveyt Türk Katılım Bankası

12- ING Bank

13- Türkiye Finans Katılım Bankası

14- Albaraka Türk Katılım Bankası

15- Şekerbank

16- Ziraat Katılım Bankası

17- Vakıf Katılım Bankası

(*Aktif büyüklüğüne göre sıralanmıştır.)

KOBİ Değer Kredisi - 2 paketinin hayırlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği