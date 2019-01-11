KOBİ Değer Kredisi ekonomiye pozitif etki ve finansman desteği sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı’nda 13 bankanın katılımı ile 20 milyar liralık KOBİ Değer Kredisi destek paketinin hayata geçirildiğini açıkladı.Berat Albayrak, son dönemde özellikle dar gelirli, asgari ücretli, işveren, esnaf, KOBİ ve sanayiciler için çok güzel adımlar atıldığını belirterek, peş peşe devreye alınan bu paketlerle ekonomide meydana gelen dalgalanmaların Türkiye ekonomisine ve millete, buna bağlı olarak sektörlere ve reel sektöre etkisini ortadan kaldırmaya adım adım devam ettiklerini söyledi.

Albayrak konuşmasında "Cirosu 25 milyon TL'nin altındaki şirketlere finansman desteği sağlanacak. İhracat ve imalat sektörlerine azami 1 milyon TL, diğer sektörlere azami 500,000 TL kredi verilecek. Bu pakette 6 ay kredi geri ödemesi olmayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Berat Albayrak’ınaçıklaması üzerine ise ilk destekTüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)’dan geldi. TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, KOBİ’lerin bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi ülkemiz açısından da büyük önem arz ettiğini ve açıklanan yeni kredi paketinin KOBİ’lere olumlu etki sağlayacağını ifade etti.

Ülkelerin kalkınmışlığı ve zenginliği KOBİ’lerin sürdürülebilirliği ve gücü ile bağlantılı olduğunun altını çizen Yaşar Doğan, “TÜİK verilerine göre; KOBİ’ler ülkemizde toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini ve toplam ihracatın ise %55’ini oluşturuyor. Yine TÜİK verilerine göre KOBİ’lerin ihracatının %92’si imalat sanayi ürünlerinden sağlanıyor. Sayın Bakanımızın açıkladığı KOBİ’ler için KOBİ Değer Kredisi imkânı ve bundan özellikle imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerin yararlanıyor olması önemlidir. KOBİ’lerin ülkemiz toplam ihracatı içerisindeki payı ve KOBİ ihracatının neredeyse tamamının imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor olması bu teşvikin önemini daha da arttırmaktadır.” diye konuştu.

Rekabet Gücünü Artıracak

“Bu noktada vurgulamak istediğim konulardan bir tanesi Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi bankacılık sektörünün gücü, reel sektörün gücü ile doğru orantılıdır.”diyen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün bankacılık sektörümüzün güçlü alt yapısı sebebi ile reel sektörün lokomotifi olan KOBİ’lerimize böyle bir imkân sağlanmaktadır. KOBİ ölçekli firmaların problemlerini tek bir kelime ile ifade etmek gerekirse buna ‘rekabet gücü’ diyebiliriz. Altı ay geri ödemesiz bir paket KOBİ’lerin işletme sermayesine ulaşımının kolaylaşması, üretimde istihdam, ticaret ve bütçe anlamında güçlenerek ekonomiye pozitif etki yapacak rekabet gücünü oluşturma noktasında önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum.”

Yaşar Doğan, “KOBİ Değer Kredisi kapsamında özellikle imalat ve ihracat yapan KOBİ’lerin ihtiyacı olan finansmana bu maliyetle ve 6 ay geri ödemesiz olarak ulaşması 2019 yılına da moral ile başlamasına vesile olacağına inanıyorum.“ sözleriyle de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı yeni kredi paketini desteklediğini yineledi.