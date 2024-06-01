‘Kobani siyasi davadır’ diyenlere ibretlik hikaye

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2015’in Temmuz ayında, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi girişindeki yolu ulaşıma kapatan teröristlere müdahale için olay yerine giden özel harekat ekibinde görevli komiser Ahmet Çamur’un da içinde bulunduğu güvenlik kuvvetlerine roketatarlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda Ahmet Çamur ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Çamur şehit düştü.

Ahmet Çamur'un cenazesi memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Merkez Camii’nde düzenlenen törenin ardından, binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ahmet Çamur, HDP’nin eski eş genel başkanı, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın sokak çağrısının ardından yaşanan olaylarda şehit oldu…

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Sosyal medyada, “Kumandan” ismiyle tanınan Mustafa Ertural, Ahmet Çamur’un hikayesini yazdı.

İşte büyük beğeni toplayan o yazı:

"Ben Ahmet Çamur

Sıfatım polis rütbem komiserdi...

Görevim halkın huzurunu sağlamaktı...

Yer ise Şemdinli...Vatandaşın yoluna hendek kazan huzur bozan teröristlere müdahale etmek için gittim...Gittim ve huzuru bozulmasın istediğim vatandaşların evlerinden ateş açıldığını gördüm...

Üç kurşun isabet etti vücuduma..

Ve ben her yediğim kurşunda bir kızımın adını sayıkladım...

Yüzüm toprağa değdiğindeyse âşık olduğum kadının yani eşimin...

Ben Ahmet Çamur

Soyadımın Çamur olması sizi yanıltmasın.. Çamurlaşmadım hiç mertçe vuruştum...Nereden bilebilirdim ki perdelerin arkasından kahpe kurşunların gelebileceğini...

Ben Ahmet Çamur! Rütbem komiserdi..

Bundan gayrı rütbem ŞEHİT

Şehadetime sevinirken gamsızlığınıza üzülüyorum...Ben Ahmet Çamur!

Rütbem ŞEHİT! Üç cimcimem yetim

Vatan öksüz...Mezarıma geleceklere sesleniyorum...İstediğiniz kadar su dökün toprağıma çamurlaşmayacak...

Çamurlaşmadım zira hiç hayatımda...

Kalın sağlıcakla.. Ben gidiyorum

Vücuduma üç kurşun alıp Sizlere üç yetim bırakıyorum...Ben Ahmet Çamur..."Allah rahmet eylesin.

Mekanın Cennet olsun Şehidim #unutmadıkunutmayacağız

Yüzlerce kahramanımızın şehit olmasına sebep #hendek, #ôzerkbôlge

Kobani Terör Kalkışması Olayları faillerinden #SelahattinDemirtaş "suçsuz" muş.. hadi oradan suç ortakları..