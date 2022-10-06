Kobani provokasyonu unutulmadı

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik son yılların en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-8 Ekim vahşeti hafızalardaki yerini koruyor. HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014’te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırıların üzerinden 8 yıl geçti.

Çocuk katlettiler

6-8 Ekim 2014’te HDP’li Selahattin Demirtaş’ın çağrısıyla 31 ilde sokaklara inen PKK’lı caniler, Kurban Bayramı’nda Müslümanlara karşı büyük bir kıyıma girişti. Bayram günü yoksul ve muhtaçlara kurban eti dağıtan daha 15-16 yaşlarındaki Yasin Börü ile arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz hunharca katledilirken, cami ve Kur’an kursları ateşe verilip yağmalandı.

Olaylar sırasında 37 “nitelikli adam öldürme”, 29 “adam öldürmeye teşebbüs”, 3 bin 777 “mala zarar verme”, 25 “alıkoyma”, 395 “hırsızlık”, 15 “yağma”, 308 “iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal”, 13 “Türk bayrağını yakma, 7 “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet” suçu işlendi. 2’si polis 37 kişinin şehit edildiği vahşetin baş sorumlusu olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklanıp cezaevine atılırken, 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 zanlı yakalandı. Vahşi cinayetleri işleyen 41 cani de müebbet hapse mahkum edildi. PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında bulunduğu bazıları firari 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Sanıkların ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulurken tamamına 38’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli sürelerde hapis isteniyor.

Huzurumuzu hedef aldılar

HDP Merkez Yürütme Kurulunca 6 Ekim 2014’te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi. Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

Ekonomimiz darbe aldı

Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.